Голикова рассказала о росте смертности в июне

По данным Росстата, смертность в мае снизилась на 3,6 % по сравнению с апрелем этого года и на 6,1 % в сравнении с маем прошлого года. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции «дельта», смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9 процента», — цитирует ее РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 5 733 218 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 141 501 летальный исход, выздоровели 5 165 087 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Попова отметила, что благодаря прививки человек не опасен для окружающих даже в том случае, если он заболел инфекцией. При этом бывают исключения, но «это совсем отдельная история».