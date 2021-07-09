Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус

Она добавила, что бывают исключения, но это «отдельная история».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вакцинированные люди не являются распространителями коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Попова отметила, что благодаря прививки человек не опасен для окружающих даже в том случае, если он заболел инфекцией. При этом бывают исключения, но «это совсем отдельная история».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге очередь за вакциной занята на ближайшие недели. Для записи недоступны даты до конца июля.