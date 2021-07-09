Наставник «Ахмата» заявил, что отказался бы от предложения возглавить сборную России

Наставник «Ахмата» заявил, что отказался бы от предложения возглавить сборную России
Андрей Талалаев. Фото: instagram.com/talalaev_andrey_official/

Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что не согласился бы возглавить сборную России, если бы к нему обратились с таким предложением.

«Возглавлю ли я сборную, если завтра предложат? Нет. Потому что у меня есть обязательства перед клубом, перед ребятами. Два раза в сборную не зовут? Зовут и два — при хорошей работе. Леонида Слуцкого могут позвать и три, и четыре раза. За одного битого двух небитых дают. Вопрос в профессиональных качествах», — цитирует его «Матч ТВ».

Напомним, российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

По итогам группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в группе B и вылетела из турнира. В матчах группового этапа сборная России проиграла Бельгии (0:3), уступила Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал уход тренера Станислава Черчесова из национальной сборной. Событию спортсмен посвятил пост в Instagram-аккаунте.

Андрей Талалаев сборная россии по футболу станислав черчесов


 

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