Наставник «Ахмата» заявил, что отказался бы от предложения возглавить сборную России

Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что не согласился бы возглавить сборную России, если бы к нему обратились с таким предложением.

«Возглавлю ли я сборную, если завтра предложат? Нет. Потому что у меня есть обязательства перед клубом, перед ребятами. Два раза в сборную не зовут? Зовут и два — при хорошей работе. Леонида Слуцкого могут позвать и три, и четыре раза. За одного битого двух небитых дают. Вопрос в профессиональных качествах», — цитирует его «Матч ТВ».