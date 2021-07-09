Дзюба отреагировал на уход Черчесова из сборной

Дзюба отреагировал на уход Черчесова из сборной
Дзюба поблагодарил Черчесова. Фото: скриншот Instagram

Футболист поблагодарил тренера за годы совместной работы.

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал уход тренера Станислава Черчесова из национальной сборной. Событию спортсмен посвятил пост в Instagram-аккаунте.

Футболист в первую очередь поблагодарил Черчесова за годы совместной работы. Он вспомнил, что благодаря тренеру команда попала на чемпионат мира и чемпионат Европы. Дзюба выразил сожаление по поводу произошедшего на Евро-2020.

«Мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!»

— написал Дзюба.

Также нападающий поделился снимком, на котором он запечатлен с Черчесовым во время чемпионата мира по футболу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу.

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