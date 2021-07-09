Дзюба отреагировал на уход Черчесова из сборной

Футболист поблагодарил тренера за годы совместной работы.

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал уход тренера Станислава Черчесова из национальной сборной. Событию спортсмен посвятил пост в Instagram-аккаунте.

Футболист в первую очередь поблагодарил Черчесова за годы совместной работы. Он вспомнил, что благодаря тренеру команда попала на чемпионат мира и чемпионат Европы. Дзюба выразил сожаление по поводу произошедшего на Евро-2020.

«Мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!»

— написал Дзюба.

Также нападающий поделился снимком, на котором он запечатлен с Черчесовым во время чемпионата мира по футболу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу.