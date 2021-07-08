Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу

Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов .Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

РФС начнет работу по поиску нового главного тренера российской сборной.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — заявил президент РФС Александр Дюков.

По итогам группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в группе B и вылетела из турнира. В матчах группового этапа сборная России проиграла Бельгии (0:3), уступила Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биатлонист заявил, что главному тренеру сборной России по футболу стоит оставить свой пост и дать дорогу молодым. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выложил в Сети открытое письмо, которое обращено к тренеру российской сборной Станиславу Черчесову.

рфс сборная россии по футболу станислав черчесов


 

Новости партнеров
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Две электрички опаздывают после смертельной аварии в Приозерском районе
По ЗДС в 2021 году стали ездить гораздо чаще
Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу
Водоканал Петербурга борется с прорывом на Передовиков и предупреждает о ...
На Камчатке на месте крушения Ан-26 прошла панихида
Волонтеры-медики добровольно продолжают пребывать в «красной зоне»
В Ленобласти ожидается до + 32 градусов
Петербург преодолел отметку в миллион: горожане ставят рекорды по вакциниции