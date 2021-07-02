Олимпийский чемпион по биатлону просит Черчесова уйти в отставку

Станислава Черчесова попросил уйти с поста олимпийский чемпион по биатлону. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Станислава Черчесова попросил уйти с поста олимпийский чемпион по биатлону. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Биатлонист заявил, что главному тренеру сборной России по футболу стоит оставить свой пост и дать дорогу молодым.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выложил в Сети открытое письмо, которое обращено к тренеру российской сборной Станиславу Черчесову.

Олимпийский чемпион считает, что необходимо попробовать в роли наставника команды молодого тренера.

В письме Васильев выражает благодарность Черчесову за ту работу, которую удалось сделать и рекомендует по собственному желанию уйти в отставку.

«Станислав Саламович, вы должны уйти с поста главного тренера национальной сборной по футболу и подарить возможность молодым специалистам показать стране достойный футбол. Спасибо за всё, что было», —заявляет Дмитрий Васильев.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Станислав Черчесов обещает сделать новую боеспособную команду.