Олимпийский чемпион по биатлону просит Черчесова уйти в отставку

Олимпийский чемпион по биатлону просит Черчесова уйти в отставку
Станислава Черчесова попросил уйти с поста олимпийский чемпион по биатлону. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Биатлонист заявил, что главному тренеру сборной России по футболу стоит оставить свой пост и дать дорогу молодым.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выложил в Сети открытое письмо, которое обращено к тренеру российской сборной Станиславу Черчесову.

Олимпийский чемпион считает, что необходимо попробовать в роли наставника команды молодого тренера.

В письме Васильев выражает благодарность Черчесову за ту работу, которую удалось сделать и рекомендует по собственному желанию уйти в отставку.

«Станислав Саламович, вы должны уйти с поста главного тренера национальной сборной по футболу и подарить возможность молодым специалистам показать стране достойный футбол. Спасибо за всё, что было», —заявляет Дмитрий Васильев.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Станислав Черчесов обещает сделать новую боеспособную команду.

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