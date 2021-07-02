Олимпийский чемпион по биатлону просит Черчесова уйти в отставку

Биатлонист заявил, что главному тренеру сборной России по футболу стоит оставить свой пост и дать дорогу молодым.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выложил в Сети открытое письмо, которое обращено к тренеру российской сборной Станиславу Черчесову.
Олимпийский чемпион считает, что необходимо попробовать в роли наставника команды молодого тренера.
В письме Васильев выражает благодарность Черчесову за ту работу, которую удалось сделать и рекомендует по собственному желанию уйти в отставку.
«Станислав Саламович, вы должны уйти с поста главного тренера национальной сборной по футболу и подарить возможность молодым специалистам показать стране достойный футбол. Спасибо за всё, что было», —заявляет Дмитрий Васильев.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Станислав Черчесов обещает сделать новую боеспособную команду.