Россия вылетела с Евро-2020: Дзюба разрешил «материть» футболистов, а Черчесов обещает сделать новую боеспособную команду

Россия вылетела с Евро-2020: Дзюба разрешил «материть» футболистов, а Черчесов обещает сделать новую боеспособную команду
Сборная России по футболу. Фото: РФС

Рассчитывать на то, что сборная России продолжит участие в чемпионате Европы по футболу, не приходится. Нам достаточно было сыграть вничью накануне со сборной Дании, чтобы выйти в плей-офф, но команда потерпела разгромное поражение. Пока футболисты извиняются перед болельщиками, тренер обещает начать собирать боеспособную команду.

Накануне 21 июня, в Копенгагене сборная Россия проиграла Дании со счетом 4:1. Единственный гол, который забила российская команда, — реализованный пенальти.

Для того, чтобы наша команда гарантировано вышла в плей-офф, нужно было победить. Впрочем, по большому счету, сборную устроила бы и ничья. Фаворитами в матче считались датчанами. Так и вышло. Счет они открыли на 38-й минуте, а до конца матча забили еще три мяча в наши ворота.

Тренер Станислав Черчесов. Фото: РФС

Отметим, что, несмотря на слабый результат, главный тренер сборной России Станислав Черчесов останется на своем посту. Об этом еще до вылета сборной с Евро-2020 сообщал глава РФС Александр Дюков. Контракт со специалистом рассчитан на следующий отборочный цикл, который предполагает выступление в отборочном турнире на чемпионат мира 2022-го года.

Это время, судя по всему, Черчесов намерен использовать, чтобы сделать «боеспособную команду». Так он выразился, комментируя накануне результаты прошедшего матча.

Фан-зона на Конюшенной. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

«Ответственность всегда лежит на тренере, это неписаный закон. Этот опыт поможет новым игрокам», — сказал он.

Футболист «Зенита» Артем Дзюба уже успел извиниться перед болельщиками.

«Всем, кто в нас верил: мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтал — наслаждайтесь, можете нас материть, костерить. Наверное, вы будете правы», — заметил он.

Фан-зона на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Он также рассказал, что Роман Зобнин извинился в раздевалке за свою ошибку, которая привела к очередному голу в ворота россиян.

В Кремле на вылет сборной с Евро прокомментировали лаконично.

«В спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Евро-2020 уже без сборной России будет продолжаться до 11 июля.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Ургант высмеял сборную России после поражения на Евро-2020.

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