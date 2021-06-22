Россия вылетела с Евро-2020: Дзюба разрешил «материть» футболистов, а Черчесов обещает сделать новую боеспособную команду

Рассчитывать на то, что сборная России продолжит участие в чемпионате Европы по футболу, не приходится. Нам достаточно было сыграть вничью накануне со сборной Дании, чтобы выйти в плей-офф, но команда потерпела разгромное поражение. Пока футболисты извиняются перед болельщиками, тренер обещает начать собирать боеспособную команду.

Накануне 21 июня, в Копенгагене сборная Россия проиграла Дании со счетом 4:1. Единственный гол, который забила российская команда, — реализованный пенальти.

Для того, чтобы наша команда гарантировано вышла в плей-офф, нужно было победить. Впрочем, по большому счету, сборную устроила бы и ничья. Фаворитами в матче считались датчанами. Так и вышло. Счет они открыли на 38-й минуте, а до конца матча забили еще три мяча в наши ворота.

Отметим, что, несмотря на слабый результат, главный тренер сборной России Станислав Черчесов останется на своем посту. Об этом еще до вылета сборной с Евро-2020 сообщал глава РФС Александр Дюков. Контракт со специалистом рассчитан на следующий отборочный цикл, который предполагает выступление в отборочном турнире на чемпионат мира 2022-го года.

Это время, судя по всему, Черчесов намерен использовать, чтобы сделать «боеспособную команду». Так он выразился, комментируя накануне результаты прошедшего матча.

«Ответственность всегда лежит на тренере, это неписаный закон. Этот опыт поможет новым игрокам», — сказал он.

Футболист «Зенита» Артем Дзюба уже успел извиниться перед болельщиками.

«Всем, кто в нас верил: мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтал — наслаждайтесь, можете нас материть, костерить. Наверное, вы будете правы», — заметил он.

Он также рассказал, что Роман Зобнин извинился в раздевалке за свою ошибку, которая привела к очередному голу в ворота россиян.

В Кремле на вылет сборной с Евро прокомментировали лаконично.

«В спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Евро-2020 уже без сборной России будет продолжаться до 11 июля.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Ургант высмеял сборную России после поражения на Евро-2020.