Ургант высмеял сборную России после поражения на Евро-2020

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на «Первом канале» прокомментировал поражение сборной России на Евро-2020.

По его словам, создатели его шоу надеялись на победу и не подготовили ничего на случай поражения. «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», — пошутил Иван Ургант.

Он добавил, что российская команда проиграла не по своей вине, а «по вине сборной Дании».

Сборная России проиграла Сборной Дании. Единственный гол за нашу команду забил нападающий Артем Дзюба. Матч Россия — Дания проходил в Копенгагене. Матч закончился со счетом 1:4 в пользу скандинавской сборной. Российская команда заняла четвертое место в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наставник сборной Дании делился ожиданиями от матча против России.