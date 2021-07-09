Тело мужчины нашли в карьере у поселка Старая Малукса

Тело мужчины нашли в карьере у поселка Старая Малукса
Мужчина утонул. Фото: vk.com/acclo

В пятницу, 9 июля, недалеко от поселка Старая Малукса в Ленобласти спасатели нашли в карьере тело утонувшего мужчины.

Об этом сообщили в «Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Тело погибшего передали полиции.

«В карьере около посёлка Старая Малукса утонул мужчина. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург обнаружили погибшего, доставили на берег и передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Келколовском карьере в Ленобласти утонула девушка. Об этом сообщили в группе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

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