Правительство Гаити просит США ввести войска в страну

Правительство Гаити просит США ввести войска в страну
Власти Гаити просят Соединенные Штаты направить войска в страну. Фото: Pixabay

Власти Гаити просят Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза.

Об этом заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиаса Пьера, сообщает Reuters.

Напомним, неизвестные напали на президента Гаити и убили его. Президент Гаити Жовенель Моиз умер. В ночь на среду на резиденцию президента Гаити напали, некоторые из них говорили по-испански. Они стреляли в Моиза и его жену. От полученных травм он скончался. Пострадала и его жена. Ее госпитализировали в местную больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что это не первое покушение на президента Гаити. Этой зимой сотрудники полиции предотвратили попытку государственного переворота и убийства Моиза.

войска гаити США


 

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