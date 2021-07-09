Эксперты рассказали, как отличить съедобные лисички

Окраска обыкновенной съедобной лисички однотонная светло-желтая или светло-оранжевая, при этом её лже-двойник обычно более яркий или светлый.

Лисичку обыкновенную можно перепутать с двумя видами опасных грибов: говорушка оранжевая и омфалот маслиновый, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства Московской области.

Края шляпки у настоящей лисички всегда рваные, а у лже-двойника края ровные. Ножка настоящей лисички толстая и представляет единое целое со шляпкой, тогда как ложные лисички имеют тонкую ножку, которая отделена от шляпки. Кроме того, съедобные лисички всегда растут группами, а ложная лисичка может расти и поодиночке.

Важно помнить, что собирать можно только знакомые грибы. В случае малейших сомнений, брать найденный гриб лучше не стоит. Собирать грибы необходимо в экологически чистых местах и лесах, а не рядом с дорогами и в близи населенных пунктов. В полиэтилен грибы лучше не класть, а вот в плетеной корзинке они дольше останутся свежими. Срезать грибы важно с целой ножкой. Дома необходимо тщательно пересматривать собранный урожай на предмет случайного нахождения ядовитых или червивых грибов. Готовить грибы стоит непосредственно в день сбора, так как они очень быстро портятся. Предварительно, их следует отварить в течение 10 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали, что древесные грибы помогают в борьбе с онкологией.