В Гаити назначили временного президента

В Гаити назначили временного президента
Флаг Гаити. Фото: Pixabay

Сенат Гаити в своей резолюции провозгласил председателя Сената Жозефа Ламбера временным президентом.

Резолюция была принята в пятницу абсолютным большинством голосов, сообщает местный портал Juno7.

«Новый временный президент Его превосходительство Жозеф Ламбер принесет конституционную присягу в парламенте», — говорится в резолюции.

Напомним, президента Гаити убили. На президента Гаити Жовенеля Моиза напали, он получил смертельное ранение. В ночь на среду на резиденцию президента Гаити напали, некоторые из них говорили по-испански. Они стреляли в Моиза и его жену. От полученных травм он скончался. Пострадала и его жена. Ее госпитализировали в местную больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что это не первое покушение на президента Гаити. Этой зимой сотрудники полиции предотвратили попытку государственного переворота и убийства Моиза.

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