В России за сутки коронавирус подхватили более 25 тыс. человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 25 082 человек.

Об этом стало известно в субботу, 10 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 млн 758 тыс. 300 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 752 россиянина. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончался 142 253 гражданина РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 17 750 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 млн 182 тыс. 837 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1 978 случаев. На первой строчке списка оказалась Москва — 5 694. Второе место у Московской области — 2487.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что в Минздраве не знают, насколько хорошо вакцины защищают от заражения COVID-19.