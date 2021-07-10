В Ленобласти за сутки коронавирусом заболел 251 человек

В Ленинградской области фиксируется еще 251 новый случай заболевания COVID-19, об этом сообщают в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля.

За указанный период стало известно о 13 летальных исходах. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 50 946 заболевших с начала пандемии, выздоровели из числа заболевших ковидом 45 560 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 27 месте. Петербург находится на третьем — 1 978 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5 694 человека. Второе место у Подмосковья — 2 487 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградскую область поступили 66 тыс. комплектов вакцины от коронавируса.