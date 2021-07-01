В Ленобласть поступили 66 тыс. комплектов вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса станет доступнее со временем. Фото: minzdrav.gov.ru

Вакцина от коронавируса станет доступнее со временем. Фото: minzdrav.gov.ru

В Ленинградскую область поступило еще 66 тыс. комплектов доз вакцины от коронавируса.

С начала недели в Ленобласти стабильно прививаются более 7 тыс. человек ежедневно, сообщили в администрации 47-го региона. Так, 30 июня привились 7 618 жителей Ленобласти.

С начала пандемии в регионе зафиксирован 48 771 случай заражения ковидом, Выздоровело 44 840 пациентов, число смертельных исходов достигло 1 750.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чтобы перенести без осложнений время после прививки нужно придерживаться определенных правил. Так заявляет врач Тимур Пестерев. Прежде всего, он посоветовал не заниматься самолечением при обнаружении ухудшения.