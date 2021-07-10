В Кубани обещают наградить непривитых туристов штрафом в 30 тыс. рублей

В Кубани обещают наградить непривитых туристов штрафом в 30 тыс. рублей
Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафами. Фото: pixabay.com

С 1 августа с тех, кто отправится отдыхать в Краснодарский края и не будет иметь при себе сертификата о вакцинации могут взымать штраф до 30 тысяч рублей.

Тем туристам, которые прибудут на курорты Кубани, и при этом не сделают прививку от коронавируса могут выписать штраф. Об этом сообщается на на сайте администрации региона.

Отмечается, что отдыхающие могут приехать на Кубань, имея при себе отрицательный ПЦР-тест, однако через три дня после того, как туристы заселятся в отель, они обязаны самостоятельно пойти в пункт вакцинации и отдать документ о добровольном согласии на прививку.

Все те, кто не последует данной рекомендации могут получить штраф по статье КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Кубани детей до 14 лет будут селить без обязательного ПЦР-теста.

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