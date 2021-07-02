На Кубани детей до 14 лет будут селить без обязательного ПЦР-теста

Отели и гостиницы Кубани будут принимать без прививки детей до 14 лет. Фото: pixabay

Отели и гостиницы Кубани будут принимать без прививки детей до 14 лет. Фото: pixabay

Администрация Краснодарского края решила немного ослабить коронавирусные ограничения для детей до 14 лет.

Соответствующие поправки в постановление «О введении режима повышенной готовности» подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после рекомендации санитарных врачей.

Теперь детям до 14 лет будет можно заселяться в отель, не имея прививки против коронавируса.

Власти Кубани стараются каким-либо способом завлекать туристов на курорты, поэтому продолжают вносить изменения в ограничительные меры.

Согласно поправкам в документе, гостиницы и отели будут принимать только тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Однако детям до 14 лет прививка не понадобится.

Напомним, что до этого обязательная прививка не нужна была только детям до 6 лет. Помимо прочего, регион готов принять гостей, которые привились от ковида зарубежным препаратом.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Кубань начнет принимать привившихся и переболевших COVID-19 туристов с 1 июля.