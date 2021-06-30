Кубань начнет принимать привившихся и переболевших COVID-19 туристов с 1 июля

Кубань начнет принимать привившихся и переболевших COVID-19 туристов с 1 июля
Это не касается детей до шести лет. Фото: unsplash

С 1 июля в гостиницы Кубани смогут заселяться путешественники с документом о перенесенном COVID-19 и сертификатом о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщают «Известия». Туристам нужно будет представить сертификат из личного кабинета на портале госуслуг. При этом он действует, если со дня выздоровления прошло не более шести месяцев до вселения в отель.

Можно будет предоставить и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID, полученный не ранее чем за трое суток до заселения. Это не касается детей до шести лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор в Петербурге опечатал 20 торговых центров, кальянных, кинозалов и ресторанов. Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с Роспотребнадзором и полицией продолжают проводить рейды в общепите и торговле.

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