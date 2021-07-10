В Мурино достроили две секции проблемного ЖК «Материк»

Объекты ввели в эксплуатацию.

В Мурино ввели в эксплуатацию две секции проблемного жилого комплекса «Материк». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства прокуратуры Ленинградской области.

Застройщик ООО «Петрострой» нарушил сроки передачи жилых помещений дольщиков ЖК «Материк», в связи с чем привлек внимание прокуратуры. Ведомство следило за развитием событий и на данный момент сразу две секции готовы к заселению. Напоминаем, что компанию также обвиняют в том, что она использует средства дольщиков на цели, не связанные со строительством объектов.

К слову, с начала 2021 года в регионе ввели в эксплуатацию пять долгостроев, два из них возводились «Петростроем».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин считает, что долгострои лучше достраивать инвесторам.