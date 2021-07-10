В Петербурге женщина заперла кошку на балконе без еды и воды из-за криков

Кошек забрали у хозяйки и ищут им новый дом. Фото: Кошкиспас

Кошек забрали у хозяйки и ищут им новый дом. Фото: Кошкиспас

Она заявила, что мечтает избавиться от животного, поэтому держала ее на балконе пять суток.

В Санкт-Петербурге женщина заперла на балконе кошку без еды и воды. Животное пробыло там на протяжении пяти суток. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Кошкиспас. Спасение животных. ПСО Экстремум».

Все случилось на Гражданском проспекте. Местная жительница обратила внимание на несчастное животное, которое несколько дней находится на балконе. Ей удалось связаться с владелицей кошки, которая заявила, что специально издевается над ней, так как та кричала.

«Готова отдать эту и другую кошку прямо сейчас, иначе пусть так и сидит на балконе пока не сдохнет»,

— заявила женщина.

Зоозащитники забрали обеих животных и привезли их к ветеранам. Те отметили, что кошки, к счастью, сильно не пострадали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургская кошка Алиса моет полы и учит уборке своих котят.