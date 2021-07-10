Состояние Петра Мамонова снова резко ухудшилось

Жена лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова Ольга рассказала, что ее муж находится на грани жизни и смерти.

По словам супруги актера, его состояние резко ухудшилось, он подключен к аппарату ИВЛ.

«Опять стало плохо, состояние врачами оценивается как крайне тяжелое. Все еще в искусственной коме. Врач говорит, надо надеяться и набраться терпения. Мы сами тоже очень переживаем», — цитирует ее StarHit.

Напомним, заболевший ковидом 70-летний актер находится в Коммунарке. Он находится в реанимационном отделении. 14 апреля Петр Мамонов отметил 70-летие. Два года назад он перенес инфаркт с последующей операцией на сердце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский актер, поэт, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом в больницу в подмосковной Коммунарке.