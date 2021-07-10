Вдова президента Гаити рассказала о гибели мужа

Вдова президента Гаити рассказала о гибели мужа
Флаг Гаити. Фото: Pixabay

Жена убитого президента Гаити Мартин Моиз обратилась к гражданам страны с заявлением. Вдова назвала причину убийства ее мужа.

По ее словам, Жовенель был убит за планы по проведению демократических преобразований.

Она отметила, что наемников наняли противники запланированных референдума и выборов.

«Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны», — цитирует Мартин Моиз РИА «Новости».

Напомним, на президента Гаити Жовенеля Моиза напали, он получил смертельное ранение. В ночь на среду на резиденцию президента Гаити напали, некоторые из них говорили по-испански. Они стреляли в Моиза и его жену. От полученных травм он скончался. Пострадала и его жена. Ее госпитализировали в местную больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что это не первое покушение на президента Гаити. Этой зимой сотрудники полиции предотвратили попытку государственного переворота и убийства Моиза.

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