Черчесов объяснил, зачем дал пресс-конференцию после провала на Евро-2020

Черчесов объяснил, зачем дал пресс-конференцию после провала на Евро-2020
Станислав Черчесов. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил свое решение дать пресс-конференцию после Евро-2020.

«Есть ситуации, когда, допустим, говоришь с хорошо знакомыми журналистами — и остальные скажут: «Ну конечно, вот как красиво все они там вместе нарисовали». Когда же ты в прямом эфире, то такое никому в голову не придет», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Напомним, Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

По итогам группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в группе B и вылетела из турнира. В матчах группового этапа сборная России проиграла Бельгии (0:3), уступила Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал уход тренера Станислава Черчесова из национальной сборной. Событию спортсмен посвятил пост в Instagram-аккаунте. Футболист в первую очередь поблагодарил Черчесова за годы совместной работы. Он вспомнил, что благодаря тренеру команда попала на чемпионат мира и чемпионат Европы. Дзюба выразил сожаление по поводу произошедшего на Евро-2020.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биатлонист заявил, что главному тренеру сборной России по футболу стоит оставить свой пост и дать дорогу молодым. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выложил в Сети открытое письмо, которое обращено к тренеру российской сборной Станиславу Черчесову.

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