В Москве снова закончился «КовиВак»

В Москве снова закончилась вакцина «Ковивак» от коронавируcа. Поставка препарата ожидается.

«Вакцины «Ковивак» нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России», — сообщается на сайте мэрии города.

Кроме того, приостановлена запись на вакцинацию препаратом «Эпиваккорона», поставка которого также ожидается.

Утром 10 июля сообщалось о том, что партия «КовиВака» поступила в 14 павильонов, в каждый из пунктов вакцинации завезли не более 850 доз препарата. Несмотря на 30-градусную жару, жители столицы выстроились в очереди на прививку.

В Москве работают 119 центров вакцинации на базе городских поликлиник. Они открыты с 8 утра до 10 часов вечера. Туристы могут сделать прививки в торговых центрах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Северную столицу во второй декаде июля будут доставлены препараты против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В Единой региональной информационно-справочной службе «122» сообщается, что в данный момент в пунктах вакцинации в наличии имеется лишь «Спутник V».