Врач назвала признак рака, который встречается лишь у мужчин

Врач назвала признак рака, который встречается лишь у мужчин
Врач назвала признак рака, встречающийся лишь у мужчин. Фото: Pixabay

Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала о признаке рака кожи, на который в первую очередь следует обратить внимание мужчинам.

Она отметила, что речь идет о шелушении и зуде кожных покровов головы.

«На волосистой части головы, особенно у лысых мужчин, могут появляться обширные очаги розовой окраски с шелушением на поверхности, иногда кровоточащие и изъязвленные», — сказала она в эфире «Пятого канала».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медик рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что хромота у пожилых людей может указывать на риск сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта или инсульта. По его словам, при наличии предрасположенности, могут появиться колиты, болезни периферических сосудов.

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