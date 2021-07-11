Денис Макаров заявил, что не таит обиду на Черчесова

Футболист отметил, что для него это все равно был хороший опыт. Фото: Pixabay

Футболист отметил, что для него это все равно был хороший опыт. Фото: Pixabay

Полузащитник сборной России Денис Макаров высказался о своем пребывании в сборной России на Евро — 2020. Футболист не получил игрового времени на турнире.

Он отметил, что для него это все равно был хороший опыт.

«Для себя я сделал выводы. Понял над чем надо работать, куда двигаться. Нет никаких обид. Это футбол — надо двигаться вперед», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Напомним, Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

По итогам группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в группе B и вылетела из турнира. В матчах группового этапа сборная России проиграла Бельгии (0:3), уступила Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал уход тренера Станислава Черчесова из национальной сборной. Событию спортсмен посвятил пост в Instagram-аккаунте. Футболист в первую очередь поблагодарил Черчесова за годы совместной работы. Он вспомнил, что благодаря тренеру команда попала на чемпионат мира и чемпионат Европы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биатлонист заявил, что главному тренеру сборной России по футболу стоит оставить свой пост и дать дорогу молодым. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выложил в Сети открытое письмо, которое обращено к тренеру российской сборной Станиславу Черчесову.