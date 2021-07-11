В Пулково 11 июля нет задержанных рейсов

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В воскресенье, 11 июля, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в Пулково задерживали внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздали 12 самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Антальи, Симферополя, Анапы, Калининграда, Пафоса, Липецка, Москвы, Калининграда, Навои. Задержались три рейса до Антальи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:20, 14:40 и 17:35, однако время вылета сдвинули.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.