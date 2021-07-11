Недалеко от Кировска горят торфяники

Местные жители жалуются на то, что каждую ночь несет гарью, а дым за ночь разносит по всей округе. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Местные жители жалуются на то, что каждую ночь несет гарью, а дым за ночь разносит по всей округе. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В Ленинградской области горят торфяники.

Торф горит в Кировском районе Ленобласти, недалеко от железнодорожной станции «Невдубстрой» возле города Кировск. Местные жители жалуются на то, что каждую ночь несет гарью, а дым за ночь разносит по всей округе. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Вызывали службы, но бесполезно. Не могут потушить!», — жалуются жители Ленобласти.

В комментариях отмечают сложность ситуации.

«Торф может месяц гореть, горит внутри, тушить крайне сложно», — пишет пользователь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе Петербурга горит квартира. В три часа ночи появилась информация, что горит дом по адресу улица Замшина, 31. Очевидец из соседнего дома сняли из окна вид на дымящуюся высотку. Получившийся материал он выложил в группу «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».