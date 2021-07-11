Названы причины отказа в материнском капитале

Названы причины отказа в материнском капитале
К причинам также относят умышленные преступления против своего ребенка. Фото: unsplash.com

Чаще всего отказывают в материнском капитале, если у россиянина нет прав на его получение или эти права прекращены, а также в случае предоставления недостоверных сведений о детях. Если сертификат уже был получен и использован, заявил юрист Павел Уткин.

Право на выплату не возникает по простой причине — если нет родных или усыновленных детей. К причинам также относят умышленные преступления против своего ребенка или лишение родительских прав. Здесь же и отмена усыновления. Об этом сообщает «Прайм».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец подал в суд на сожительницу за попугая и кошку, которые мешают его детям. Выборгский районный суд рассмотрит заявление о выселение из квартиры кошки и попугая. Мужчина обратился за помощью, так как питомцы сожительницы мешают его детям. Мужчина приобрел со своей семьей две комнаты в квартире.
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