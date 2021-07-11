Названы причины отказа в материнском капитале

Чаще всего отказывают в материнском капитале, если у россиянина нет прав на его получение или эти права прекращены, а также в случае предоставления недостоверных сведений о детях. Если сертификат уже был получен и использован, заявил юрист Павел Уткин.

Право на выплату не возникает по простой причине — если нет родных или усыновленных детей. К причинам также относят умышленные преступления против своего ребенка или лишение родительских прав. Здесь же и отмена усыновления. Об этом сообщает «Прайм».