Пожары в Челябинской области локализовали

Пожары в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области локализовали на площади 14 тысяч гектаров.

В районах ожидаются обильные осадки в виде дождей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Всего на месте происшествия работают около 800 пожарных и около 170 специальных машин. Также пожары тушат самолеты и вертолет. За день совершили 14 полетов, около 60 сбросов воды, Сброшено 570 тонн воды. Угрозы местным населенным пунктам нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что недалеко от Кировска, Ленинградская область, горят торфяники. Торф горит в Кировском районе Ленобласти, недалеко от железнодорожной станции «Невдубстрой» возле города Кировск. Местные жители жалуются на то, что каждую ночь несет гарью, а дым за ночь разносит по всей округе. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».