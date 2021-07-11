Житель Ленобласти подстрелил двоих на Кировском карьере

В Ленинградской области полиция начала проверку из-за стрельбы на Кировском карьере.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент на Кировском карьере в Тосненском районе Ленобласти произошел утром в воскресенье, 11 июля. По данным полиции, мужчина 1994 года рождения выстрелил из ружья в двух мужчин.

В результате двое пострадавших 32 и 26 лет были госпитализированы.

Злоумышленника привезли в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в ЖК «Охтинский парк» в Приморском районе компания устроила ночные разборки. В ход молодые люди пустили даже биту и оружие. В результате два человека в какой-то момент упали на землю без чувств. По словам очевидцев, они были госпитализировали.