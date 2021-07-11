В ЖК «Орловский парк» устроили разборки с битой и оружием

Драка в ЖК "Орловский парк". Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Драка в ЖК "Орловский парк". Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Приморском районе в ночь на воскресенье, 11 июля, несколько неизвестных устроили драку. В ход, по словам очевидцев, пошли бита и оружие.

Об этом местные жители сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что инцидент произошел в ЖК «Орловский парк». Ночью несколько человек так устроили разборку. Как рассказали местные жители, участники были вооружены.

Происходящее горожане снимали на видео. Судя по кадрам, два человека в какой-то момент упали на землю без чувств.

«Охрана комплекса в разборки лезть не стала, полицию не вызвала», — утверждает автор сообщения.

Ранее Gazeta.SPb писала о драке в городе Кириши Ленинградской области. Двое с монтировками так начали избивать людей у магазина на Волховской набережной.