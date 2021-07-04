Серьёзная драка произошла ночью в Киришах

Серьёзная драка произошла ночью в Киришах
Владельца машины установили в полиции, его разыскивают. Фото: pixabay.com

Драка произошла этой ночью в городе Кириши Ленобласти.

Чуть позже полуночи к магазину на Волховской набережной подъехала машина, из которой вышли двое мужчин с монтировками в руках и начали избивать людей. Об этом сообщает 78.ru.

Владельца машины установили в полиции, его разыскивают. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция поймала водителя мопеда, гонявшего на красный по дорогам Северной столицы. Макси-скутер в обед притормозили полицейские на пересечении Комендантского проспекта и улицы Шаврова. Два сотрудника ДПС достаточно жестко арестовали скутериста. Они резко схватили его и уложили на асфальт. Там же ему надели наручники. Об этом сообщает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». У него были неостановка по требованию и игнорирование «красного».

авто драка кириши ленобласть монтировка


 

Новости партнеров
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Женщина, которая насмерть сбила велосипедиста на Энгельса, 32 раза нарушала закон ранее
Поляк исполнил сальто в Неву с Литейного моста
Поляк исполнил сальто в Неву с Литейного моста
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
Под Выборгом водитель на иномарке пострелял в собаку и ее хозяина и уехал
Под Выборгом водитель на иномарке пострелял в собаку и ее хозяина и уехал
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Легковушка всмятку: ДТП спровоцировало пробку на КАД в Петербурге
ДТП на «Сортавале» мешает дачникам вернуться домой
Серьёзная драка произошла ночью в Киришах
Петербургский врач рассказал, кто не получит медотвод для вакцинации от ...
Мужчину на скутере задержали после погони в Петербурге
У краснокнижных ястребов-тетеревятников в Петербурге родилось рекордное потомство
В порту Петербурга контроль Россельхознадзора не прошли почти 50 тонн апельсинов
Таксист предложил петербурженке «сделать приятное» вместо оплаты