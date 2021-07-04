Серьёзная драка произошла ночью в Киришах

Драка произошла этой ночью в городе Кириши Ленобласти.

Чуть позже полуночи к магазину на Волховской набережной подъехала машина, из которой вышли двое мужчин с монтировками в руках и начали избивать людей. Об этом сообщает 78.ru.

Владельца машины установили в полиции, его разыскивают. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция поймала водителя мопеда, гонявшего на красный по дорогам Северной столицы. Макси-скутер в обед притормозили полицейские на пересечении Комендантского проспекта и улицы Шаврова. Два сотрудника ДПС достаточно жестко арестовали скутериста. Они резко схватили его и уложили на асфальт. Там же ему надели наручники. Об этом сообщает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». У него были неостановка по требованию и игнорирование «красного».