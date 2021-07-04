Мужчину на скутере задержали после погони в Петербурге

Полиция поймала водителя мопеда, гонявшего на красный по дорогам Северной столицы.

Макси-скутер в обед притормозили полицейские на пересечении Комендантского проспекта и улицы Шаврова. Два сотрудника ДПС достаточно жестко арестовали скутериста. Они резко схватили его и уложили на асфальт. Там же ему надели наручники. Об этом сообщает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».