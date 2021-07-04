Мужчину на скутере задержали после погони в Петербурге

Мужчину на скутере задержали после погони в Петербурге
Финальным штрихом стала статья за неповиновение полиции. Фото: скрин группы "Дорожный инспектор" "ВКонтакте". 

Полиция поймала водителя мопеда, гонявшего на красный по дорогам Северной столицы.

Макси-скутер в обед притормозили полицейские на пересечении Комендантского проспекта и улицы Шаврова. Два сотрудника ДПС достаточно жестко арестовали скутериста. Они резко схватили его и уложили на асфальт. Там же ему надели наручники. Об этом сообщает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Мужчина нарушал правила маневрирования. У него былы неостановка по требованию и игнорирование «красного». Последней статьей стала статья за неповиновение полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в порту Северной столицы контроль Россельхознадзора не прошли почти 50 тонн апельсинов, заражённых карантинным объектом. В морском порту Петербурга сотрудники Россельхознадзора в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля выявили в двух партиях апельсинов живые личинки плодовой мухи.

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