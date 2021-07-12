Санкции США нарушили интересы Украины по «Северному потоку 2»

Три года назад Россия и Украина заключили транзитный контракт, гарантирующий транзит 40 млрд кубометров природного газа на ближайшие шесть лет. Фото: Nord Stream 2 AG

Три года назад Россия и Украина заключили транзитный контракт, гарантирующий транзит 40 млрд кубометров природного газа на ближайшие шесть лет. Фото: Nord Stream 2 AG

Введение года санкций США в отношении подрядчиков строительства газопровода «Северный поток 2» три года назад, которое приостановило стройку, нарушило договоренность о продолжении транспортировки газа через Украину, заявил исполнительный директор проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Он отметил, что уже много лет правительство отстаивает интересы Украины. Канцлер Ангела Меркель еще в шесть лет назад заявляла, что транзит газа через Украину должен быть обеспечен постоянно. Об этом сообщает Handelsblatt.

Так Варниг говорит, что правительство потребовало этого, Россия обеспечила. Три года назад Россия и Украина заключили транзитный контракт на 40 млрд кубометров природного газа на ближайшие шесть лет. Объем, который сильно превышает первоначальные ожидания. Россию за это так и не поблагодарили, утверждает Вариниг. США санкциями принудили приостановить работы на трубопроводе. Это подорвало доверие со стороны России, отметил директор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ФРГ заявили о сохранении транзита газа через Украину после запуска «Северного потока — 2».