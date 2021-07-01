В ФРГ заявили о сохранении транзита газа через Украину после запуска «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия выступает за сохранение транзита российского газа через Украину после запуска «Северного потока — 2».

«Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не лишилась доходов, ведь речь идёт о сохранении транзитных пошлин», — заявил Хайко Маас.

Также он отметил, что этот вопрос обсуждается с США и Украиной, сообщает ТАСС.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.