Вашингтон предостерег власти Кубы от насилия в отношении протестующих

Вашингтон предостерег власти Кубы от насилия в отношении протестующих
Фото: Pixabay

США предостерегают правительство Кубы от применения насилия к протестующим.

Так Ваншингтон выступает за свободу слова и собраний на территории всей Кубы и осуждают любое насилие или нападения на мирных демонстрантов. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в Twitter.

Накануне тысячи кубинцев вышли на улицы для участия в митингах против правительства. Людям не нравится нехватка еды, лекарств и практически всех предметов первой необходимости.

На Кубе уже грабили магазины с дефицитными товарами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что санкции США нарушили интересы Украины по «Северному потоку 2». Введение года санкций США в отношении подрядчиков строительства газопровода «Северный поток 2» три года назад, которое приостановило стройку, нарушило договоренность о продолжении транспортировки газа через Украину.

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