Коронавирус подхватили еще 2 029 петербуржцев

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 2 029 горожан сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 12 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, город держится на третьем месте в России по числу новых ковид-больных.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5 403 человека. Второе место у Подмосковья — 2 566 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 246 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина пожаловался на то, что медик, вводя ему вакцину от COVID-19, использовал только половину ампулы. Он прививался в поликлинике №60 в Шушарах.