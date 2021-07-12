В Петербурге от коронавируса скончались 104 человека за сутки

В Петербурге от коронавируса скончались 104 человека за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 104 случая.

Об этом стало известно в понедельник, 12 июля. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. В Ленинградской области от ковида умерло 10 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В городе также обнаружено 2 029 новых случаев заболевания вирусом. Выздоровело 779 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале вакцинации от COVID-19, реальное число заболевших было выше в 3 раза, чем сообщалось ранее.

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