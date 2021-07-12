На Кубани откроют дополнительные пункты вакцинации для туристов

С 1 августа на Кубань можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом — но с условием, что в течение трех дней туристы сделают прививку. Заселяться в гостиницы разрешали только со справкой о перенесенном коронавирусом, сертификатом о вакцинации или справкой о медотводе от прививки. Об этом сообщает РИА «Новости».