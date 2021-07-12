На Кубани откроют дополнительные пункты вакцинации для туристов

На Кубани откроют дополнительные пункты вакцинации для туристов
Сейчас в Краснодарском крае работают более 70 прививочных пункта. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников.
В гостиницах и санаториях Краснодарского края откроют еще дополнительные пункты прививки для туристов.
С 1 августа на Кубань можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом — но с условием, что в течение трех дней туристы сделают прививку. Заселяться в гостиницы разрешали только со справкой о перенесенном коронавирусом, сертификатом о вакцинации или справкой о медотводе от прививки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что у всех туристов должна быть возможность прививку в регионе. Также важно не допустить перебоев в поставках вакцины. Сейчас в крае работают более 70 прививочных пункта. Откроют еще пункты.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края. Об этом сообщил ТАСС.
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