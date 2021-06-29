Авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края

Авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края
Так  "Победа" уже планирует сократить полеты в край на 40%. Фото: Пресс-служба аэропорта

Российские лоукостеры могут отменить 50% рейсов в города Краснодарского края из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 для экипажей.

Об этом сообщил ТАСС. Так в скором времени минимум 50% рейсов в Геленджик, Анапу и Сочи могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Пилоты «Аэрофлота» получили письмо от гостиниц Краснодарского края, что стюардессы и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о прививке или свежих результатов ПЦР-теста.

Отмечается, что авиакомпании физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами.

Так «Победа» уже планирует сократить полеты в край на 40%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне оказались не готовы к вакцинации от COVID-19 ради отдыха в Краснодарском крае.

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