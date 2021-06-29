Россияне оказались не готовы к вакцинации от COVID-19 ради отдыха в Краснодарском крае

Россияне оказались не готовы к вакцинации от COVID-19 ради отдыха в Краснодарском крае
Мужчины охотнее соглашаются на вакцинацию, чем женщины: 4% против 2%. Фото: pixabay

Россияне оказались не готовы к вакцинации от COVID-19 ради отдыха в Краснодарском крае.

ОБ этом сообщает РИА «Новости». Только 3% россиян согласны привиться от COVID-19 для отпуска на курортах Краснодарского края. В опросе участвовали 1,6 тысячи россиян. Так 19% намерены пройти вакцинацию, 53% не планируют вакцинироваться в любом случае. При этом еще весной каждый пятый житель России говорил, что привьется от COVID, если это будет необходимо для поездки за границу.

Мужчины охотнее соглашаются на вакцинацию, чем женщины: 4% против 2%.

Так для заселения в отели Краснодарского края с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест или документ, подтверждающий вакцинацию

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция приостанавливает авиасообщение с некоторыми странами из-за распространения новых штаммов COVID-19.
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