Россияне оказались не готовы к вакцинации от COVID-19 ради отдыха в Краснодарском крае.

ОБ этом сообщает РИА «Новости». Только 3% россиян согласны привиться от COVID-19 для отпуска на курортах Краснодарского края. В опросе участвовали 1,6 тысячи россиян. Так 19% намерены пройти вакцинацию, 53% не планируют вакцинироваться в любом случае. При этом еще весной каждый пятый житель России говорил, что привьется от COVID, если это будет необходимо для поездки за границу.

Мужчины охотнее соглашаются на вакцинацию, чем женщины: 4% против 2%.

Так для заселения в отели Краснодарского края с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест или документ, подтверждающий вакцинацию