Байкер погиб при столкновении с автомобилем в Гатчинском районе

Байкер погиб при столкновении с автомобилем в Гатчинском районе
Водитель байка набрал высокую скорость. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Водитель двухколесного транспорта погиб.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 11 июля, около 22:40 рядом с садоводством «Красницы» и Вырицей. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Предположительно, легковой автомобиль столкнулся с байком при повороте налево. Водитель машины не заметил летящий по «встречке» двухколесный транспорт и повернул. Водитель байка погиб на месте ДТП, до приезда медиков «скорой».

По словам очевидца, правая сторона машины сильно помята. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном смертельном ДТП с мотоциклом. Байкерша не справилась с управлением и погибла у Красного Села.

Гатчинский район мотоцикл смертельное ДТП


 

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