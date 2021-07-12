В Ленобласти Porsche врезался в опору ЛЭП и загорелся, два человека погибли

В результате ДТП под Петербургом погиби два человека. Фото: Pixabay

В результате ДТП под Петербургом погиби два человека. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Ленобласти Porshe протаранил опору линии электропередачи (ЛЭП). В горящем автомобиле скончались два человека.

Трагедия случилась в ночь на понедельник, 12 июля, на 64–65 километре автодороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково.

Как сообщила «Фонтанка», Porshe 911 Turbo вылетел в кювет, где врезался в опору ЛЭП. После этого автомобиль загорелся. Тела водителя и пассажира обгорели до неузнаваемости. Личности предварительно установлены со слов знакомых.

По данным издания, за рулем в момент аварии находился 36-летний петербургский автогонщик и бизнесмен Иван Куренбин, а на пассажирском месте 32-летняя московская мотогонщица Татьяна Игушина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что байкер погиб при столкновении с автомобилем в Гатчинском районе.