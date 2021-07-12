В Ленобласти Porsche врезался в опору ЛЭП и загорелся, два человека погибли

В Ленобласти Porsche врезался в опору ЛЭП и загорелся, два человека погибли
В результате ДТП под Петербургом погиби два человека. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Ленобласти Porshe протаранил опору линии электропередачи (ЛЭП). В горящем автомобиле скончались два человека.

Трагедия случилась в ночь на понедельник, 12 июля, на 64–65 километре автодороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково.

Как сообщила «Фонтанка», Porshe 911 Turbo вылетел в кювет, где врезался в опору ЛЭП. После этого автомобиль загорелся. Тела водителя и пассажира обгорели до неузнаваемости. Личности предварительно установлены со слов знакомых.

По данным издания, за рулем в момент аварии находился 36-летний петербургский автогонщик и бизнесмен Иван Куренбин, а на пассажирском месте 32-летняя московская мотогонщица Татьяна Игушина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что байкер погиб при столкновении с автомобилем в Гатчинском районе.

Porsche авария смертельное ДТП


 

Новости партнеров
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Драка из-за масок и настоящая статистика: коронавирус в Петербурге 12 июля
В Ленобласти мужчина в четыре утра украл водку из магазина
Пенсионерка с Верейской улицы перевела мошенникам 1,5 миллиона
У гендиректора украли сейф с пятью миллионами рублей
Охота за «КовиВаком» и смерть после вакцинации: новое о COVID-19 в мире
В Ленобласти Porsche врезался в опору ЛЭП и загорелся, два человека погибли
Ученый назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19
Дерматовенеролог дала советы по уменьшению потоотделения в жару