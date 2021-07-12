В Петербурге КСП проверила школу «Зенит» и нашла нарушения

В ходе проверки КСП установлено, что отдельные документы спортивной школы «Зенит» содержат недостоверные сведения или не составлялись совсем. Фото: Pixabay.

В ходе проверки КСП установлено, что отдельные документы спортивной школы «Зенит» содержат недостоверные сведения или не составлялись совсем. Фото: Pixabay.

Контрольно-счетная палата Северной столицы проверила СПб ГБУ СШОР по футболу «Зенит». В ходе проверки была проанализирована финансово-хозяйственная деятельность школы за последние два года, а также деятельность Комитета по физической культуре и спорту в качестве учредителя подведомственной организации.

Итак, установили 227 нарушений на общую сумму более 44,5 миллионов рублей, в том числе нарушений, содержащих признаки ущерба, – на общую сумму 23,9 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Петербурга.

В ходе проверки установили, что Комитет по физической культуре и спорту не обеспечил надлежащий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью школы. Выявлены нарушения при формировании государственного задания, а также недостаточный контроль за фактическим выполнением госзаданий, что повлекло согласование Комитетом недостоверных отчетов об их выполнении.

Комитет не установил предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, заместителей директора, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников подведомственного учреждения.

В ходе проверки КСП установлено, что отдельные документы спортивной школы «Зенит» содержат недостоверные сведения или не составлялись совсем: индивидуальные планы спортивной подготовки спортсменов, годовые тренировочные планы, документация по планированию, учету и анализу результатов тренировочного процесса и другие документы.