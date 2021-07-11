«Зенит» победил «Карлсруэ» на товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.

Сегодня, 11 июля, футболисты «Зенита» обыграли немецкий клуб «Карлсруэ» в рамках товарищеского матча на сборах в Австрии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе «Зенита» дважды отличился Сердар Азмун, а также Даниил Кузнецов. В команде соперников автором единственного гола стал Жером Гондорф.

Эта игра стала для петербургского клуба завершающей – теперь им предстоит вернуться домой, в Северную столицу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сборная Аргентины обыграла Бразилию в финале Кубка Америки.