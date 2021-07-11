Сборная Аргентины обыграла Бразилию в финале Кубка Америки

Сборная Аргентины обыграла Бразилию в финале Кубка Америки
Игра должна была проходить в Аргентине и Колумбии. Фото: скрин afaseleccion в Insyagram

Закончился финальный матч Кубка Америки. Сборная команда Аргентины по футболу встречалась со сборной Бразилии. Игра состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе и закончилась победой Аргентины со счётом 1:0.

Решающий гол в матче в середине первого тайма забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.

В полуфинале Аргентина в серии пенальти обыграла Колумбию. Сборная Бразилии, в свою очередь, выиграла Перу.

Игра должна была проходить в Аргентине и Колумбии, однако ее перенесли в Бразилию из-за протестов в Колумбии и опасной коронавирусной ситуацией в Аргентине.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полузащитник сборной России Денис Макаров заявил, что не таит обиду на бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Полузащитник сборной России Денис Макаров высказался о своем пребывании в сборной России на Евро — 2020. Футболист не получил игрового времени на турнире.

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