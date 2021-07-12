В Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом

За прошлую неделю в Петербурге госпитализировали 5,5 тысяч взрослых. Это на 23% меньше, чем неделей ранее. В пятницу было свободно 11% коек. Существующего инфекционного коечного фонда в городе достаточно, сообщил губернатор Александр Беглов .

Сейчас помощь больным COVID-19 оказывают 16 городских и 6 федеральных больниц. В них развёрнуто более 11,4 тысяч коек. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что растёт охват ПЦР-тестированием. На данный момент выполняется порядка 700 тестов на 100 тысяч населения. Это почти в 4,5 раза больше нового норматива Роспотребнадзора. ПЦР-тестирование сейчас проводят 56 лабораторий. Специалисты Службы 122 отмечают рост количества обращений на счет прививки от COVID-19/

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса скончались 104 человека за сутки.