Выручка петербургских похоронных компаний выросла до 30%

В прошлом году этот рынок вырос до 6,72 млрд рублей. Фото: pixabay

В прошлом году этот рынок вырос до 6,72 млрд рублей. Фото: pixabay

Выручка организаций, входящих в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Северной столицы, выросла до 30% за прошедший год.

Есть и увеличение в 2020 году объёма похоронных услуг. В 2020 году этот рынок вырос до 6,72 млрд рублей, хоть год назад составлял всего 6 млрд. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Специалисты связывают эти показатели с увеличением смертности и ростом цен, но обращают внимание на то, что и у ритуальной отрасли возникли проблемы с товарами и их транспортировкой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса скончались 104 человека за сутки. Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 104 случая. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности.