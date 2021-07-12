В петербургском филиале Промсвязьбанка сменилось руководство

В петербургском филиале Промсвязьбанка сменилось руководство
Перемышлина на протяжении последних 12 лет возглавляла операционный офис ПСБ в Самарской области. Фото: скриншот instagram

Санкт-Петербургский филиал Промсвязьбанка возглавила Татьяна Перемышлина, работающая в банковской сфере уже более 20 лет.

Об этом стало известно в понедельник, 12 июля. Татьяна Перминова заняла должность старшего вице-президента – управляющего городским филиалом ПСБ. На этой позиции она будет отвечать за развитие бизнеса регионального подразделения и усиление позиций ПСБ в Петербурге и Ленобласти.

На протяжении последних 12 лет из Перемышлина она возглавляла ПСБ в Самарской области.

Исполняющим обязанности регионального директора оперофиса «Самарский» в свою очередь назначен замрегионального директора по работе с корпоративными клиентами в Самаре Виталий Белоцкий.

Татьяна Крылова, возглавлявшая Санкт-Петербургский филиал ПСБ на протяжении 20 лет, назначена на должность старшего вице-президента — советника заместителя председателя ПСБ в Санкт-Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Памфилова переизбрана на должность председателя ЦИК России.

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